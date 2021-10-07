Штаб ООС: Ситуация контролируется, обстрелов днем не было

На Донбассе в четверг, 7 октября, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Военные зафиксировали беспилотный летательный аппарат в Луганской области. Он пересек линию соприкосновения, что является нарушением.



Военнослужащие отмечают, что «ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой». Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.



6 октября штаб операции Объединенных сил зафиксировал 6 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Потерь среди украинских военных нет.