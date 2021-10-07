Жители Бахмута создали детскую STEM-лабораторию на деньги из бюджета участия

В бахмутский школе №11 открыли STEM-лабораторию с классом робототехники. Школьники там создают интерактивных роботов и модели инерционных автомобилей. Деньги на создание лаборатории выиграли в конкурсе общественных проектов «Бюджет участия 2021». Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на представителей школы.



Как рассказала директор Бахмутской школы № 11 Елена Лавренко, в кружке робототехники пока занимаются девять школьников – мастерят роботов из деталей конструктора и программируют их на различные действия.



По словам руководительницы кружка робототехники Натали Ларченко, современные школьники уже знакомы с основами программирования.



«Программирование изучается с начальной школы. Поэтому база некоторая у них уже есть, понимание того же блочного программирования, использования онлайн-ресурсов», – говорит руководительница кружка.



Проект по созданию STEM-лаборатории – более 80 тысяч гривен. Из них 39 тысяч – деньги городского бюджета, 41 тысяч – спонсорские.



Кружок робототехники заработал в Бахмутский школе №11 в сентябре.



STEM – это направление в образовании, охватывающее естественные науки (Science), технологии (Technology), техническое творчество (Engineering) и математику (Mathematics).



С помощью STEAM-образования школьники получают не просто набор фактов – они сразу пытаются применить знания на практике.