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«Схемы» рассказали о бизнесмене из Горловки, из-за которого в Укрэксимбанке случился скандал

08 октября 2021, 00:11

«Схемы» рассказали о бизнесмене из Горловки, из-за которого в Укрэксимбанке случился скандал

Государственный Укрэксимбанк выдал кредит размером 60 миллионов долларов донецкому предпринимателю Сергею Брюховецкому.

Мужчина владеет бизнесом на оккупированной территории в Донецкой области и, как выяснили журналисты проекта «Схемы», платит налоги в бюджет группировки «ДНР». Редакция ссылается на кредитный договор, датированный 28 апреля 2021, который оказался в ее распоряжении.

Утверждается, что банк выдал кредит Сергею Брюховецкому для выкупа проблемного актива у одной из сторон корпоративного конфликта из-за торгово-развлекательного центра SkyMall в Киеве. В качестве гарантии возврата многомиллионного валютного кредита, банк согласился принять в залог сам ТРЦ, несмотря на то, что за этот объект уже более 10 лет продолжается юридическая борьба в нескольких юрисдикциях, а в Украине на его неоднократно накладывали арест в рамках уголовного дела, которое до сих пор не завершено.

Сергей Брюховецкий, который лично выступил поручителем кредита - бизнесмен из Горловки Донецкой области, где владеет группой компаний. По меньшей мере одним из них он владеет уже после оккупации. 11 декабря 2014 была перерегистрирована в Горловке по так называемому «законодательству» группировки «ДНР» компания «Спец-Реммаш». Брюховецкий ее совладелец.

Как и до оккупации части Донбасса, «Спец-Реммаш» ремонтирует оборудование для местных шахт.

Проводя активную хозяйственную деятельность, бизнес Брюховецкого платит налоги в местный бюджет.

4 октября во время интервью с главой Укрэксимбанка журналист «Схем» пытался расспросить Евгения Мецгера о целесообразности такой инвестиции в бизнес, владелец которого платит налоги в ОРДО и насколько надежным залогом является ТРЦ SkyMall. Услышав этот вопрос, Мецгер пожелал закончить интервью, и увидев включены камеры, поручил охране удалить видеозаписи. На оператора напали, применив к нему силу. 

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер получил подозрение в связи с нападением на журналистов программы «Схемы». 

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил журналистов «Схем» в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению банка, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

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