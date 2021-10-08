Названа предварительная причина смерти нардепа Полякова

По предварительной информации, народный депутат Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



«По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований», — отмечается в сообщении.



33-летний нардеп Поляков ночью умер во время поездки на такси в Днепровском районе Киева.



Как сообщает прокуратура, его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая помощь не смогла реанимировать Полякова. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.



По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, в машине Полякова начало тошнить.

Антону Полякову было 33 года. В Верховную Раду его избрали в 2019 году в составе партии «Слуга народа» от округа №206 в Черниговской области. Уже в ноябре того же года Полякова исключили из фракции: в политсиле тогда решение объяснили тем, что депутат отказался голосовать за те законопроекты, которые по общему решению должны были поддержать все члены фракции.



В декабре 2019 года Поляков вышел из партии. Позже стал членом депутатской фракции «За майбутнє» (За будущее).