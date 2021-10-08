В Украине хотят расширить список профессий для обязательной вакцинации от ковида

Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является условием для допуска к рабочему месту. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.



Так, в дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является обязательной, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.



Радуцкий напомнил, что Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация от ковида обязательна. В него вошли работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионально-технического, общего среднего (специального, дошкольного, внешкольного) образования, научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через месяц. Как отметил Радуцкий, работники, которые к тому времени не пройдут прививки, не будут допущены к рабочим местам без сохранения заработной платы. Исключение сделают для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации.