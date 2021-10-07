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К ноябрю педагоги и чиновники должны вакцинироваться от ковида, иначе – отстранят от работы

07 октября 2021, 19:34

К ноябрю педагоги и чиновники должны вакцинироваться от ковида, иначе – отстранят от работы

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Об этом говорится в приказе министерства от 7 октября.

Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений
  • всех учреждений образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности

В министерстве пояснили, что педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусом. К том уже, как отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, «почти все, кто попадают в больницу с COVID-19 – невакцинированные».

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования, то есть в первой декаде ноября.

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не получат прививку против COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, не подлежат обязательной вакцинации.

Вслед за педагогами и чиновниками в перечень обязательной вакцинации включат работников всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и работников почтовых услуг.

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