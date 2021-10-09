В Украине за сутки выявили 15 908 новых случаев COVID-19

За пятницу, 8 октября, в Украине выявили 15 908 новых случаев заражения коронавирусом, что на 454 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 5 364 пациента, а 250 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 529 913 человек. Из них выздоровели 2 287 846 пациентов, а умер 58 331 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (974) областях.



Вчера провели 106 029 тестирований на ковид.