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Более 16 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

08 октября 2021, 08:27

Более 16 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За четверг, 7 октября, в Украине выявили 16 362 новых случая заражения коронавирусом, что на 1 237 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 720 пациентов, а 241 человек умер.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 514 005 человек. Из них выздоровели 2 282 482 пациента, а умер 58 081 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Вчера провели 106 869 тестирований на ковид.

 

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