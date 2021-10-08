Более 16 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За четверг, 7 октября, в Украине выявили 16 362 новых случая заражения коронавирусом, что на 1 237 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 720 пациентов, а 241 человек умер.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 514 005 человек. Из них выздоровели 2 282 482 пациента, а умер 58 081 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.



Вчера провели 106 869 тестирований на ковид.