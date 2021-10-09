«ЛНР» сообщила о 208 заболевших коронавирусом за сутки и 37 смертях

За минувшие сутки, 8 октября, в отдельных районах Луганской области выявили 208 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 118 человек выздоровели, а 37 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время пандемии там признают 14 782 заболевших COVID-19. Из них 10 925 пациентов выздоровели, а 1 600 человек умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.