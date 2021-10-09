«ДНР»: 551 новый случай ковида за сутки, умерли 82 человека

В отдельных районах Донецкой области за прошлые сутки, 8 октября, выявили 551 новый случай коронавируса. Кроме того, 342 человека выздоровели, а 82 человека умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 71 575 случаев заболевания COVID-19. Из них 55 819 пациентов выздоровели, а 5 386 человек умерли. Продолжают болеть 10 370 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 392 случая пневмоний, госпитализированы 194 пациента. Всего на лечении находится 3 818 пациентов с пневмониями, из них 1 432 на кислородной поддержке (+122 за сутки).



У властей Украины нет официальной информации о заболеваемости ковидом на неподконтрольных территориях.