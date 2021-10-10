С 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия

С 1 декабря 2021 года минимальная пенсия в Украине увеличится. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1 декабря в связи с ростом минимальной зарплаты. Чтобы обеспечить своевременное повышение пенсий, правительство на этой неделе увеличило бюджет Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн», — написал Шмыгаль на своей странице в фейсбуке.



Он также отметил, что утвержденные на текущей неделе Кабмином изменения в доходную и расходную части Пенсионного Фонда позволят без задержек выплачивать введеные с 1 июля доплаты к пенсиям военнослужащим, повышенные пенсии участникам боевых действий, лицам с инвалидностью и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.



«Правительство продолжится последовательное улучшение социальных стандартов для украинцев», — подчеркнул премьер.