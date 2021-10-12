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«Газа достаточно»: У Зеленского объяснили, почему регионы объявляют режим ЧС

12 октября 2021, 20:59

«Газа достаточно»: У Зеленского объяснили, почему регионы объявляют режим ЧС

Областные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) объявляют чрезвычайные ситуации с поставками газа в регионах. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко объяснил, почему это происходит.

По его словам, комиссии ТЭБ и ЧС сейчас собираются в областях «только для преодоления технических моментов с целью ускорения подписания договоров на поставку газа».

«Газа в хранилищах вполне достаточно для нужд населения и социальной сферы. Никаких проблем с этим нет. До 15.10.2021 года НАК "Нафтогаз Украины" готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы). Цена на газ для нужд населения — 7,42 грн. По такой цене "Нафтогаз» продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения. Цена на газ для потребностей социальной сферы (школы, больницы и т.п.) — 16,8 грн. Это уже полная цена с НДС и тарифом на транспортировку», — сообщил Тимошенко.

Он призвал не «разгонять панику» в связи с этой ситуацией.

«Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены», — подчеркнул замглавы ОП.

Режим ЧС из-за поставок природного газа бюджетным учреждениям объявили в Полтавской, Закарпатской и Львовской областях.

Как пояснил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС определила положение с поставками газа в бюджетные и коммунальные учреждения чрезвычайной ситуацией, чтобы они могли заключить договоры по сокращенной процедуре.

«Теперь они по закону будут иметь возможность заключить договоры с "Нафтогазом" не по полной, а по сокращенной процедуре, которая продлится всего несколько дней. Это решение также обеспечит в области цену на газ на уровне, предусмотренном подписанным меморандумом, который инициировал президент. В дальнейшем такие же решения должны принять территориальные громады на своих местных комиссиях по вопросам ТЭБ и ЧС», — написал он в своем телеграм-канале.

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