Киев ждет сигнала из Москвы по «нормандской» встрече на уровне глав МИД

Определенности относительно проведения встречи в Нормандской формате на уровне министров иностранных дел до сих пор нет. Украинская сторона ждет сигнала из Москвы о готовности к такой встрече.



Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.



«Если действительно результатом последнего разговора президента Франции и канцлера Германии с президентом России станет четкое указание от президента [Владимира] Путина министру [Сергею] Лаврову взять участие во встрече министров и он это сделает, а не снова найдет причину избежать этой встречи, я буду рад, я готов к этому разговору», — сказал он.



Глава МИД добавил, что ожидает сигнала из Москвы о готовности к встрече. «Пока что никаких сигналов мы не получали. Как только они там определятся, мы будем готовы к проведению такой встречи», — резюмировал Кулеба.