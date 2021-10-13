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Киев ждет сигнала из Москвы по «нормандской» встрече на уровне глав МИД

13 октября 2021, 11:25

Киев ждет сигнала из Москвы по «нормандской» встрече на уровне глав МИД

Определенности относительно проведения встречи в Нормандской формате на уровне министров иностранных дел до сих пор нет. Украинская сторона ждет сигнала из Москвы о готовности к такой встрече.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

«Если действительно результатом последнего разговора президента Франции и канцлера Германии с президентом России станет четкое указание от президента [Владимира] Путина министру [Сергею] Лаврову взять участие во встрече министров и он это сделает, а не снова найдет причину избежать этой встречи, я буду рад, я готов к этому разговору», — сказал он.

Глава МИД добавил, что ожидает сигнала из Москвы о готовности к встрече. «Пока что никаких сигналов мы не получали. Как только они там определятся, мы будем готовы к проведению такой встречи», — резюмировал Кулеба.

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