Путин поговорил по телефону с Меркель и Макроном. В Кремле допустили возможность очной встречи «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсуждали подготовку к нормандскому саммиту.



Об этом говорится на сайте Кремля.



«Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четвёрки". Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита», — сказано в сообщении.



Ранее разговор о возможном проведении саммита в «нормандском формате» состоялся между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.



В Офисе президента Украины отметили, что «ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление стабильного мира на Донбассе».

Ранее сообщалось, что советники лидеров Нормандского формата более двух месяцев не могут согласовать итоговый документ возможного саммита в Берлине.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил о нежелании проводить саммит в Нормандском формате «ради саммита», но в то же время согласился, что он необходим перед уходом с поста канцлера Германии Ангелы Меркель.



Киев и Москва также не могут договорится о двусторонней встрече президентов Украины и России из-за разногласий по возможной повестке такой встречи.