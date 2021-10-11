Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Путин поговорил по телефону с Меркель и Макроном. В Кремле допустили возможность очной встречи «нормандской четверки»

11 октября 2021, 20:17

Путин поговорил по телефону с Меркель и Макроном. В Кремле допустили возможность очной встречи «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсуждали подготовку к нормандскому саммиту.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четвёрки". Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита», — сказано в сообщении.

Ранее разговор о возможном проведении саммита в «нормандском формате» состоялся между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В Офисе президента Украины отметили, что «ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление стабильного мира на Донбассе».

Ранее сообщалось, что советники лидеров Нормандского формата более двух месяцев не могут согласовать итоговый документ возможного саммита в Берлине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил о нежелании проводить саммит в Нормандском формате «ради саммита», но в то же время согласился, что он необходим перед уходом с поста канцлера Германии Ангелы Меркель.

Киев и Москва также не могут договорится о двусторонней встрече президентов Украины и России из-за разногласий по возможной повестке такой встречи.

Еще по теме

Прочее
Кремль Нормандский формат Нормандская четверка
Люди
Владимир Путин Ангела Меркель Эмманюэль Макрон

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:07
Захваченные «Л-ДНР» заводы передали новой компании Юрченко
14:10
«ЛНР» объяснила, как подать заявку на выезд через КПВВ «Станица Луганская»
10:09
В Донецке девять человек пострадали при столкновении автобуса с автомобилем
22:10
«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►
17:01
Арестович предположил, что рост цен в ОРДЛО связан с ликвидацией «таможни» между «ЛНР» и «ДНР»
15:56
«ДНР» отчиталась о восстановлении энергоснабжения Пикуз (Коминтерново)
22:00
«ДНР» заявила о ранении жителя окраины Донецка
21:32
«ДНР» уже выписала более 13 тысяч штрафов водителям, которые не купили ее страховку
21:00
Что происходит с ценами на продукты: Украина, Россия, ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
17:22
В разгар коронавируса «ДНР» вывела на субботник в Донецке больше 12 тысяч человек
16:34
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 октября
15:40
Ездят за пенсиями: В «ЛНР» объяснили ограничение на выезд через Станицу Луганскую «защитой» пенсионеров от ковида
14:54
По спискам: «ЛНР» ограничила въезд и выезд через КПВВ «Станица Луганская»
10:53
«ДНР»: 551 новый случай ковида за сутки, умерли 82 человека
09:45
«ЛНР» сообщила о 208 заболевших коронавирусом за сутки и 37 смертях
все новости
21:07
Захваченные «Л-ДНР» заводы передали новой компании Юрченко
20:17
Путин поговорил по телефону с Меркель и Макроном. В Кремле допустили возможность очной встречи «нормандской четверки»
19:11
Зеленский обсудил с Меркель и Макроном подготовку к нормандскому саммиту
18:40
Под Ивано-Франковском вследствие поножовщины погиб боец ООС
18:32
Поезд «Бахмут — Львов» задержался на 2,5 часа из-за аварии
18:20
Кабмин повысил минимальную пенсию по случаю потери погибшего в АТО/ООС кормильца до 7800 грн
17:58
В «ДНР» признали, что медики не справляются с потоком заболевших ковидом
17:45
Межрегиональные перевозки теперь возможны только с COVID-сертификатом у пассажира и водителя
17:38
На Донбассе — новые обстрелы, ранен украинский военный
17:18
Нападение на журналистов «Схем»: отстраненного главу Укрэксимбанка Мецгера отправили под ночной домашний арест
16:34
Встреча Нуланд с Козаком ожидается в Москве 13 октября
15:37
Донетчина рискует попасть в «красную» зону карантина
15:01
Ковид на Луганщине: 218 заболевших и 5 умерших за сутки
14:10
«ЛНР» объяснила, как подать заявку на выезд через КПВВ «Станица Луганская»
13:27
Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в миллиард гривен
все новости
ВИДЕО
«ЛНР» ограничила пропуск через КПВВ: Что теперь? Дайджест НД ►
10 октября, 22:10
Что происходит с ценами на продукты: Украина, Россия, ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
09 октября, 21:00
«Схемы» рассказали о бизнесмене из Горловки, из-за которого в Укрэксимбанке случился скандал
08 октября, 00:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция