Грызлов: Переговоры в ТКГ в тупике из-за нежелания Киева говорить с «Л-ДНР»

Полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона якобы заводит политический диалог в тупик в связи с отказом вести переговоры с группировками «ДНР/ЛНР». Об этом сообщает «РИА Новости».



«Позиция Украины абсурдна. Киевские представители в "нормандском формате" неизменно заявляют о приверженности минским соглашениям без каких-либо изъятий, одновременно продолжая попытки исключить Донецк и Луганск из переговоров по урегулированию конфликта... В то же время Украина в Контактной группе уже не утруждает себя дипломатической эквилибристикой и не скрывает своих истинных намерений по заведению переговоров в тупик по всем аспектам урегулирования: политическому урегулированию, безопасности, социально-экономическому и гуманитарному», — сказал Грызлов журналистам по окончании очередного заседания в видеоформате.

Напомним, Украина предложила на переговорах Трехсторонней контактной группы увеличить возможности для вакцинации пенсионеров и других граждан на КПВВ «Станица Луганская». Однако российская сторона отказалась открывать этот пункт пропуска, как и остальные КПВВ.