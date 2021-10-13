Российская сторона отказалась открыть КПВВ «Станица Луганская» — украинская делегация в ТКГ

Украина предложила на переговорах Трехсторонней контактной группы увеличить возможности для вакцинации пенсионеров и других граждан на КПВВ «Станица Луганская». Однако российская сторона отказалась открывать этот пункт пропуска, как и остальные КПВВ, сообщает украинская делегация в ТКГ.



«Российская сторона продолжает линию на ограничение пересечения [КПВВ] гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях. Так, был закрыт единственный действующий в Луганской области КПВВ "Станица Луганская", что дополнительно усложняет социально-экономическое положение наших граждан в условиях эпидемии COVID-19», — говорится в сообщении.



Как отмечается, украинская делегация также призвала российскую сторону восстановить возможность, прежде всего, для инвалидов и пенсионеров, других уязвимых категорий пересекать линию разграничения и получать пенсии и предназначенную им помощь на КПВВ «Станица Луганская». В том числе не ограничивать возможности людей для вакцинации от коронавируса на данном КПВВ.



«К сожалению, представители российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях в Луганской области не согласились с предложением рассмотреть любые меры, которые бы позволили пенсионерам пересекать линию разграничения», — резюмировали в украинской делегации в ТКГ.



Следующее заседание ТКГ запланировано на 27 октября.

Группировка «ЛНР» с 10 октября ограничила пересечение через КПВВ «Станица Луганская». Теперь норма о пересечении КПВВ раз в месяц для жителей с местной пропиской отменена, а их выезд, подобно правилам, установленным «ДНР», осуществляется только по спискам при наличии определенных оснований.