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«ДНР» устанавливает памятник «Мотороле» и назвала в честь него площадь в Донецке

14 октября 2021, 15:55

«ДНР» устанавливает памятник «Мотороле» и назвала в честь него площадь в Донецке

Установка памятника «Мотороле» в Донецке Установка памятника «Мотороле» в Донецке

В Донецке группировка «ДНР» начала установку боевику Арсену Павлову («Мотороле»). Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ДАН».

Согласно распоряжению главы «администрации Донецка», мемориал устанавливают «на площади имени Павлова Арсена Сергеевича, южнее здания администрации Киевского района».

Здесь находится сквер имени Владимира Маяковского. Означает ли это, что весь сквер имени Маяковского переименован в площадь имени Арсена Павлова, из бумаги непонятно.

Ожидается, что гранитный памятник «Мотороле» откроют в день его гибели 16 октября.

Также в распоряжении «мэра» говорится о сооружении севернее «администрации» Киевского района памятника «добровольцам — защитникам» Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева. Когда он будет открыт пока неизвестно.

В прошлом году в центре Донецка открыли бюст «Моторолы».

Боевик Арсен Павлов родом из России. На Донбассе он возглавлял незаконное вооруженное формирование «Спарта». Погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте дома в центре Донецка, где проживал.

«ДНР» обвинила в убийстве «Моторолы» украинских диверсантов. В свою очередь украинская сторона причастность к убийству отрицает.

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