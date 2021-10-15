«ДНР» приговорила к 11 годам тюрьмы еще одного жителя за «шпионаж»

Житель подконтрольной группировке «ДНР» территории Александр Пастернак приговорен к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима по обвинению в «шпионаже». Об этом сообщила пресс-служба «МГБ ДНР».



Отмечается, что приговор был вынесен еще 1 октября «Апелляционной палатой Верховного суда ДНР».



Как утверждают в «МГБ», мужчина был завербован сотрудником Службы безопасности Украины и осуществлял шпионскую деятельность в период с апреля 2015 года по ноябрь 2018 года за материальное вознаграждение.



В обязанности Пастернака якобы входили сбор и передача информации «об отдельных военнослужащих ДНР и местах их службы, сбор сведений о военных объектах и фотофиксация места их расположения».

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».