Украина требует не признавать из-за Крыма результаты всероссийской переписи населения

Украина осуждает проведение Российской Федерацией переписи населения на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.



«Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства», — сказано в тексте заявления.



МИД Украины подчеркивает, что в соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262, так называемый «референдум» в Крыму и Севастополе, проведенный в 2014 году, «не имеет юридической силы и не может стать основанием для каких-либо изменений статуса Крымского полуострова, в том числе служить основанием для отражения результатов переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийской переписи».



В ведомстве отмечают, что основой для оценки ситуации в Крыму может быть только объективный мониторинг со стороны международных организаций, которые имеют соответствующий мандат согласно законодательству Украины и нормам международного права, а также правозащитных неправительственных организаций.



«Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать ее результаты», — говорится в заявлении.