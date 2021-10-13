В Кремле не хотят, чтобы Украина обсуждала с Евросоюзом положение Крыма

В Кремле прокомментировали итоговое заявление саммита Украина-ЕС о том, что российские военные должны покинуть Крым и Донбасс. Москва заявляет, что в Украине нет российской военной группировки, а Крым не является повесткой Брюсселя и Киева.



«Крым не должен быть темой для обсуждения между Европейским союзом и Украиной. Эта наша позиция хорошо известна. Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины нет, не было и нет», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.



Кремль также отверг призывы к РФ взять на себя ответственность за крушение малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году.

Читайте также: Зеленский призвал ЕС наложить санкции за организацию российских выборов на Донбассе и в Крыму

Украина и Европейский Союз призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе, способствовать прекращению огня и выполнению Минских соглашений. Об этом говорится в тексте совместного заявления по итогам 23-го саммита Украина-ЕС.