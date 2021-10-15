В России заявили, что пока рано говорить о новом контракте по транзиту газа через Украину

Действующий транзитный контракт с Украиной продлится еще три с половиной года, поэтому о сроках нового соглашения говорить еще рано. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс-Украина».



«У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом говорить, потому что еще более 3,5 лет до исполнения этого контракта», — сказал он журналистам в пятницу в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».



Новак на полях форума уже встретился со специальным представителем правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом фон Вальдерзее.



«Я не думаю, что нам надо выводить наши переговоры в публичную плоскость. У нас идут консультации. Мы встречаемся со спецпредставителем Вальдерзее. Как раз консультируемся относительно этой ситуации», — отметил вице-премьер РФ по итогам встречи.

В августе канцлер ФРГ Ангела Меркель подписала с президентом США Джо Байденом совместное заявление относительно «Северного потока — 2». В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.



В документе также говорится о важности продолжения транзита газа через Украину после 2024 года на срок до 10 лет.