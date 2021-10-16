ОБСЕ объяснила отсутствие в отчетах информации о задержании члена «ЛНР» Косяка

СММ ОБСЕ не включила в свой отчет информацию о задержании члена незаконных вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка украинскими военнослужащими, так как не наблюдала за инцидентом напрямую. Об этом говорится в заявлении миссии.



Там отмечают, что наблюдатели действительно находились на участке разведения в районе Золотого 13 октября, где они наблюдали за соблюдением локального режима прекращения огня, чтобы обеспечить расчистку растительности вдоль дороги, пересекающей этот район. Однако задержание Косяка происходило не на глазах наблюдателей.



«СММ не наблюдала за происходящим напрямую. Она получила информацию от Вооруженных сил Украины и от вооруженных формирований только после того, как это произошло. В соответствии с ее методологией отчетности неподтвержденная косвенная информация не может быть включена в отчеты Миссии», — говорится в заявлении.



Миссия сообщает обо всех фактах, которые она наблюдает напрямую, и включает эту информацию в свои общедоступные отчеты, добавили в СММ.



В миссии также напомнили, что готовы содействовать диалогу на местах между сторонами.

В оккупированном Донецке прошел митинг с призывом к СММ ОБСЕ способствовать освобождению задержанного 13 октября украинскими военнослужащими боевика «ЛНР» Андрея Косяка.



В группировке «ЛНР» утверждают, что Косяк в качестве «представителя СЦКК» входил в группу по разминированию. Украинская сторона же настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.



«ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон и ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения Косяка.