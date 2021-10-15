В Донецке устроили митинг под штаб-квартирой ОБСЕ

В Донецке сегодня утром несколько десятков молодых людей устроили митинг под гостиницей Park Inn, где базируется Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Акцию активно освещают подконтрольные «ДНР» СМИ и телеграм-каналы.



Собравшиеся люди с плакатами призывают поспособствовать освобождению задержанного 13 октября украинскими военнослужащими члена вооруженных формирований «ЛНР» Андрея Косяка. В «ЛНР» утверждают, что Косяк в качестве «представителя СЦКК» входил в группу по разминированию. Украинская сторона же настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.



Вышедший к митингующим представитель СММ ОБСЕ сообщил, что передаст требование начальству. Также он призвал собравшихся обратиться в пресс-службу миссии. Представитель ОБСЕ выразил надежду, что ситуация разрешиться и СММ продолжит работу.