«ЛНР» отозвала гарантии безопасности и ограничила маршруты ОБСЕ до освобождения Косяка

Группировка «ЛНР» отозвала гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения сторон из-за задержания украинской стороной члена НВФ «ЛНР» Андрея Косяка. Об этом заявил руководитель представительства «ЛНР» в СЦКК Михаил Филипоненко, передает ЛИЦ.



«Было поставлено условие украинской стороне: пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные по выполнению работ на линии боевого соприкосновения», — сказал он.



Кроме этого, «ЛНР» ограничила ряд маршрутов передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ до освобождения Косяка.



По словам Филипоненко, представительство «ЛНР» в СЦКК также поставило «условие о прекращении обсуждения каких-либо вопросов до освобождения» Косяка.



«Освобождение нашего наблюдателя является главной и самой приоритетной задачей. И пока она не будет выполнена, пока наблюдатель не вернется на родину, мы не можем и не будем обсуждать с Украиной более никакие вопросы», — заявил он.

В оккупированном Донецке прошел митинг с призывом к СММ ОБСЕ способствовать освобождению задержанного 13 октября украинскими военнослужащими боевика «ЛНР» Андрея Косяка.



В группировке «ЛНР» утверждают, что Косяк в качестве «представителя СЦКК» входил в группу по разминированию. Украинская сторона же настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.