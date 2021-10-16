Резников рассказал о проектах по водоснабжению на Донбассе

Правительство прорабатывает два больших проекта по водоснабжению Донетчины и Луганщины. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников во время пребывания на Луганщине.



Первый проект — модернизация Попаснянского водоканала.



«Попаснянский водоканал — проект, который мы с французами благодаря их финансированию делаем. Это даст возможность получить обновление всей системы водоснабжения, соответственно, качественную питьевую воду для людей, что немаловажно», — отметил Резников.



Второй проект, по его словам, охватит два региона.



«Есть еще очень большой, глобальный, "длинный проект затянуть "большую воду" вообще на земли для ирригации, для орошения, но это будет не так быстро. Он будет касаться и Донецкой области тоже, особенно Приазовья. Важный факт, там вообще с водой сложности», — сказал вице-премьер.

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