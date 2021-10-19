«ЛНР»: В больницах осталось всего 2 тысячи доз вакцин против коронавируса

В больницах на подконтрольной группировке «ЛНР» территории осталось порядка 2 тысяч вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщил «главный государственный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



«У граждан по-прежнему есть возможность обратиться в поликлинические учреждения для прохождения иммунизации либо ревакцинации», — уверяет Докашенко.



Он отметил, что до конца года «ЛНР» ожидает получение вакцин от коронавируса из России.



«До конца года мы ожидаем получение еще противокоронавирусных вакцин, будет и "Спутник V", и "Спутник Лайт"», — сказал Докашенко.

Очередная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в отдельные районы Луганской области поступила 9 августа. Количество доз не сообщалось.



О точном общем количестве вакцинированных жителей группировка «ЛНР» не сообщает. При этом по данным «госкомстатистики ЛНР», численность постоянного населения в ОРЛО на 1 сентября 2021 года составляла 1,4 млн человек.