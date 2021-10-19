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Россия передала генсеку ООН просьбу 12-летней «писательницы ЛНР» закрыть сайт «Миротворец»

19 октября 2021, 20:37

Россия передала генсеку ООН просьбу 12-летней «писательницы ЛНР» закрыть сайт «Миротворец»

Постоянное представительство РФ при ООН передало генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо от жительницы неподконтрольного Украине Луганска, 12-летней Фаины Савенковой, в котором она просит помощи в закрытии украинского сайта «Миротворец». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Причиной обращения Савенковой к постпреду РФ стало внесение ее данных в базу «Миротворца».

«Это не совсем обычная практика для нашего постпредства, как правило мы пересылаем в ООН письма органов власти и общественных организаций, однако ситуация вокруг прямых угроз в адрес 12-летнего ребенка требует немедленных действий и четкой, недвусмысленной классификации. Копию письма мы также направили в ЮНИСЕФ. Надеюсь, что руководство ООН не оставит данный вопиющий случай без внимания и надлежащей оценки!» — написал Полянский в Telegram.

Член «союза писателей ЛНР» Савенкова внесена в базу «Миротворца» как «жертва психологического насилия», которая «используется пропагандистами России в актах гуманитарной агрессии против Украины». На сайте ресурса размещены ее фотографии, адрес проживания и скрины ее постов в социальных сетях и упоминаний в пророссийских СМИ.

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