На Луганщине подтвердили 742 случая ковида за сутки, умерли 27 человек

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 742 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 27 больных, из них в Северодонецке — 11, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Новые случаи заражения зафиксированы в Северодонецке — 137, Лисичанске — 121, Попасной — 84, Сватово — 60, Старобельске — 57, Кременной — 45, Меловом — 43, Новоайдаре и Новопскове — по 38, Станице Луганской — 28, Марковке — 27, Рубежном и Беловодске — по 21, Белокуракино — 12, Троицке — 10.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 27 жителей области возрастом от 40 до 85 лет.



За все время пандемии на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 42 621 человека. Из них выздоровели — 31 225, умерли — 1 369.



«Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 990 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 82,8 (при пороговом уровне — 60)», — отметили в Луганской ОГА.

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