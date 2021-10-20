Почти 19 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За вторник, 19 октября, в Украине выявили 18 912 новых случаев заражения коронавирусом, что на 3 333 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 7 605 пациентов, а 495 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



Вчера госпитализировали 5 468 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 679 185 человек. Из них выздоровели 2 344 799 пациентов, а умерли 61 843 человека.

С 18 октября Донецкая и еще три области перешли в «красную» зону карантина. В связи с этим предусмотрено усиление антиковидных ограничений.