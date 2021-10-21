Хотел оформить украинскую пенсию: СБУ задержала бывшего боевика «ЛНР»

В Луганской области контрразведчики СБУ задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований группировки «ЛНР», сообщает пресс-служба ведомства.



Мужчина пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию, чтобы оформить пенсию.



СБУ располагает сведениями о том, что задержанный участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции.



«К рядам боевиков он присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4-ю отдельную мотострелковую бригаду ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники. Впоследствии злоумышленник оставил группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины», — говорится в сообщении.



Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.