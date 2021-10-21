Новые правила въезда в Украину для невакцинированных: Изменения по самоизоляции и приложению «Вдома»

Правительство утвердило изменения правил въезда в Украину из-за границы для невакцинированных от коронавируса людей. В этой связи изменился функционал приложения «Вдома» и порядок самоизоляции. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.



«Приложение нужно будет устанавливать на 72 часа до момента, пока человек сделает ПЦР или тест на антиген. А регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото уже не нужно», — написал он на своей Facebook-странице.



Федоров пояснил, что после регистрации в приложении «Вдома» человек должен сделать тест в течение 72 часов. В приложение должен подтянуться отрицательный результат теста, который обязательно надо сделать в лаборатории, верифицированной министерством здравоохранения Украины. После этого приложение можно удалить. Если же результат положительный — следует обратиться к своему семейному врачу.



«Если человек не захочет устанавливать приложение, то украинцам предстоит пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам будут отказывать во въезде», — добавил вице-премьер.



По его словам, приложением «Вдома» для контроля самоизоляции за прошлый год воспользовались почти миллион человек, которые возвращались из-за границы и проходили 14 дней самоизоляции. Благодаря приложению, они могли делать это дома в удобных условиях или сдать ПЦР-тест и досрочно завершить самоизоляцию.



Затронут ли нововведения порядок пересечения КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом, на данный момент неизвестно. В пресс-службе Госпогранслужбы «Новостям Донбасса» сказали, что смогут дать ответ после официальной публикации постановления правительства.

Действующие правила пересечения КПВВ предусматривают обязательную 10-дневную самоизоляцию для тех, кто едет из ОРДЛО и Крыма с установкой приложения «Вдома». В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации.



Сократить самоизоляцию можно на основании отрицательного теста на COVID-19. Исключения по самоизоляции составляют несколько категорий.