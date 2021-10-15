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Как работает КПВВ «Станица Луганская» и кто может пройти без списков «ЛНР»

15 октября 2021, 14:26

Как работает КПВВ «Станица Луганская» и кто может пройти без списков «ЛНР»

Группировка «ЛНР» в одностороннем порядке изменила правила пересечения линии соприкосновения. Как сейчас люди проходят через КПВВ «Станица Луганская» — рассказали в БФ «Право на защиту», чьи представители постоянно находятся на КПВВ.

Правозащитники отмечают, что с понедельника порядок пересечения через этот пункт пропуска фактически подобен тому, что уже долгое время действует на неподконтрольной части Донецкой области. Отличие в том, что «Станица Луганская» работает ежедневно.

«Беспрепятственно выехать из так называемой "ЛНР" могут только лица, имеющие регистрацию места жительства на контролируемой правительством Украины территории. Остальные должны быть внесены в списки по предварительному согласованию с так называемой "рабочей группой". Согласно информации от лиц, пересекающих линию разграничения, согласование выезда "рабочей группой" пока длится примерно 3 дня», — сообщили правозащитники.

Они напомнили, что пересечение по спискам возможно лишь при наличии следующих оснований:

  • лечение и реабилитация;
  • прохождение обучения;
  • необходимость ухода за близкими родственниками;
  • захоронение родственников.

Правозащитники сообщают, что въехать на неподконтрольную территорию Луганской области могут беспрепятственно только люди, которые имеют там место прописки и возвращаются домой. Остальные могут пересечь пункт пропуска «ЛНР» лишь по решению «рабочей группы» и при наличии оснований, указанных выше.

В связи с ограничениями, отмечают в БФ «Право на защиту», количество пересечений через КПВВ «Станица Луганская» значительно уменьшилось. Так, согласно мониторинговой информации, с неподконтрольной территории через Станицу Луганскую во вторник, 12 октября, выехали 109 человек, большинство из которых имели регистрацию места жительства на подконтрольной Украине территории. В то же время во вторник неделей ранее с неподконтрольной территории выехал 991 человек.

«Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от несрочных поездок на неконтролируемую часть Луганской области тем лицам, которые имеют там место прописки, однако фактически живут на контролируемой Украиной территории», — подчеркивают правозащитники.

В комментариях поясняют, что человек, который заехал с подконтрольной Украине территории, но имеет прописку в ОРЛО, рискует не выехать оттуда из-за запрета «ЛНР», даже при наличии справки переселенца.

Группировка «ЛНР» с 10 октября ограничила пересечение через КПВВ «Станица Луганская». Теперь норма о пересечении КПВВ раз в месяц для жителей с местной пропиской отменена, а их выезд, подобно правилам, установленным «ДНР», осуществляется только по спискам. Данные ограничения установлены до 10 ноября 2021 года.

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