Привитые «Спутником» и самоизоляция при пересечении КПВВ — разъяснение Госпогранслужбы

Украина не признает российскую вакцину «Спутник», поскольку она не признана Всемирной организацией здравоохранения. Привитые этим препаратом жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма должны будут отправляться на 10-дневную самоизоляцию при пересечении КПВВ. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Дом».



«Продолжают действовать ранее установленные правила. Украина не будет признавать российскую вакцину "Спутник", которой в том числе пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях. Вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ», — пояснил Демченко.



Он отметил, что правила, которые действуют на данный момент на период карантина, предусматривают обязательную самоизоляцию для тех, кто едет из ОРДЛО и Крыма. Сократить самоизоляцию можно на основании отрицательного теста на COVID-19.



Также спикер ГПСУ напомнил, что после пересечения КПВВ под самоизоляцию не подпадают граждане, которые:

планируют вакцинироваться на подконтрольной Украине территории и имеют для этого уникальный идентификатор;

прошли полный курс вакцинации (две дозы) препаратами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения;

имеют одну прививку вакциной, утвержденной Всемирной организацией здравоохранения;

едут с целью поступить в учебные заведения;

родители, которые сопровождают абитуриентов, планирующих поступать в украинские вузы.

Подтверждением о вакцинации может служить как электронный COVID-сертификат в приложении «Дія», так и бумажный документ.



«Наши военнослужащие проверяют все необходимые документы. Если сертификат есть в "Дії" либо есть распечатанные документы, которые подтверждают вакцинацию граждан, в том числе одной дозой вакцины, то такие лица на самоизоляцию не отправляются», — уточнил Андрей Демченко.



Он добавил, что на данный момент ужесточать пропуск через КПВВ не планируют.