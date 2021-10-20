Привитые «Спутником» и самоизоляция при пересечении КПВВ — разъяснение Госпогранслужбы

Украина не признает российскую вакцину «Спутник», поскольку она не признана Всемирной организацией здравоохранения. Привитые этим препаратом жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма должны будут отправляться на 10-дневную самоизоляцию при пересечении КПВВ. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Дом».
«Продолжают действовать ранее установленные правила. Украина не будет признавать российскую вакцину "Спутник", которой в том числе пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях. Вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ», — пояснил Демченко.
Он отметил, что правила, которые действуют на данный момент на период карантина, предусматривают обязательную самоизоляцию для тех, кто едет из ОРДЛО и Крыма. Сократить самоизоляцию можно на основании отрицательного теста на COVID-19.
Также спикер ГПСУ напомнил, что после пересечения КПВВ под самоизоляцию не подпадают граждане, которые:
Подтверждением о вакцинации может служить как электронный COVID-сертификат в приложении «Дія», так и бумажный документ.
«Наши военнослужащие проверяют все необходимые документы. Если сертификат есть в "Дії" либо есть распечатанные документы, которые подтверждают вакцинацию граждан, в том числе одной дозой вакцины, то такие лица на самоизоляцию не отправляются», — уточнил Андрей Демченко.
Он добавил, что на данный момент ужесточать пропуск через КПВВ не планируют.