Платили «мертвым душам»: СБУ вернула в бюджет более 10 миллионов гривен пенсий и соцвыплат умерших в ОРЛО

Служба безопасности Украины в 2021 году выявила свыше тысячи фактов начисления пенсий и социальных выплат жителям временно оккупированных территорий Луганской области, умершим во время пандемии COVID-19.



Как сообщает пресс-служба ведомства, это стало возможным, поскольку в период пандемии украинская власть автоматически продляла действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев.



«Поэтому пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители незаконных формирований, и "чиновники ЛНР". Средства, которые начислялись "мертвым душам" на карточки, они переводили в наличные через так называемые "финансовые центры". Значительный процент от этих незаконных операций поступал в "бюджет" оккупационной власти в виде "налогов"», — сообщили в СБУ.



В данное время начисление таких выплат отменено, а справки умерших о регистрации их как переселенцев — аннулированы.



Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области возвращено более 10 млн грн.



Раскрытые СБУ факты незаконного получения и присвоения пенсионных и социальных выплат квалифицированы как мошенничество и расследуются правоохранителями в рамках открытых уголовных дел.