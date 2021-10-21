Больницы Донетчины обеспечены врачами на 65%

В Донецкой области существует дефицит врачей в больницах. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге.



«Учреждения охраны здоровья обеспечены на 65% врачами и на 90% средним медицинским персоналом», — отметил он.



Также Педенко отметил, что дефицит медиков ощущается сейчас — в период, когда среди жителей региона возник ажиотаж относительно прививок от коронавируса из-за перехода Донетчины в «красную» зону карантина.



«Если мы с вами стали "красной" зоной, то это не добавило нам медработников. Медработники тоже болеют. Работников мы постоянно обучаем работе с этими вакцинами, но больше чем есть на сегодняшний день [персонала] мы добавить не можем», — подчеркнул он.



Чиновник призвал жителей области записываться на вакцинацию заранее по телефону или онлайн, чтобы не создавать столпотворения.