Донецкая и еще три области переходят в «красную» зону карантина

Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области с 18 октября переходят в «красную» зону карантина. Соответствующее решения приняла государственная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Он уточнил, что комиссей принято решение применить на территории этих четырех областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидопасности.
В «красной» зоне запрещается:
В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
При этом существуют преференции для людей с «зелеными» COVID-сертификатами. Согласно постановлению Кабмина, ограничения в «красной» зоне можно не применять, если весь персонал и все посетители заведения, кроме несовершеннолетних, полностью вакцинированы от коронавируса.