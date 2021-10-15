Донецкая и еще три области переходят в «красную» зону карантина

Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области с 18 октября переходят в «красную» зону карантина. Соответствующее решения приняла государственная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.



Он уточнил, что комиссей принято решение применить на территории этих четырех областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидопасности.



В «красной» зоне запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки изаказов навынос,

работа ТРЦ идругих развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов иначальных классов школ,

работа непродовольственных рынков имагазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий иматчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- ивидеосъемки.

В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.



При этом существуют преференции для людей с «зелеными» COVID-сертификатами. Согласно постановлению Кабмина, ограничения в «красной» зоне можно не применять, если весь персонал и все посетители заведения, кроме несовершеннолетних, полностью вакцинированы от коронавируса.