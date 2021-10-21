Президент России Владимир Путин расценил недавнее высказывание министра обороны США Ллойда Остина как «открытие дверей Украине в НАТО».



Во время визита в Киев 19 октября Остин заявил, что ни одна третья страна не имеет права накладывать вето на стремление Украины вступить в НАТО.



«Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает Украины в НАТО. По сути, его заявление можно так трактовать», сказал Путин, выступая на заседании клуба «Валдай» в Сочи.



Путин считает, что «военное освоение территории» в Украине «уже идет и это реально создает угрозу для Российской Федерации».



Кроме этого, Путин обеспокоен тем, что НАТО якобы может разместить свои ракеты в Украине под прикрытием учебных центров.



«Что касается баз (НАТО, — прим.), а я знаю соответствующие конституционные положения Украины, учебные центры никто не запрещает. Под маркой учебных центров можно все что угодно разместить... Завтра под Харьковом ракеты появятся. Что нам делать с этим? Не мы же лезем туда со своими ракетами. Нам под нос их суют. Конечно, это проблема», — заявил он.