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Коронавирус в Мариуполе: Нагрузка на врачей увеличилась втрое

22 октября 2021, 16:03

Коронавирус в Мариуполе: Нагрузка на врачей увеличилась втрое

В Мариуполе Донецкой области за последний месяц в несколько раз увеличилась нагрузка на врачей городских больниц. К примеру, нагрузка на каждого врача в центре первичной медико-санитарной помощи №2 Мариуполя возросла от 3 до 4 раз. Если месяц назад каждый врач в поликлинике принимал в среднем 30 пациентов, то сейчас – 80. Всему виной – стремительный рост заболеваемости коронавирусом как в области, так и в стране.

Как пишет сайт 0629, по факту мариупольские врачи работают по 8-10 часов в день. Они приходят на час раньше и ведут прием до девяти часов вечера. И иногда даже в таком режиме не успевают принять всех, кто записался в этот день на прием. На обслуживание одного пациента у врача есть всего три минуты вместо положенных 15-ти. Об этом рассказала директор ЦПМСП №2 по медицинскому обслуживанию населения Надежа Фартушняк.

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Сегодня в ЦПСМ №2 работают 50 врачей, из них 12 - педиатры. Но по факту прием ведут только 3-4 врача в смену, до 10 врачей в день. Большая потеря для центра – пять врачей, которых командировали работать в пунктах вакцинации.

«Вы понимаете, что такое пять человек для нас? Это более 12 тысяч пациентов. И эта нагрузка равномерно распределяется между теми врачами, которые продолжают вести прием. В результате вместо положенных 2 тысяч пациентов у нас сейчас каждый врач обслуживает до пяти тысяч пациентов! И сегодня у врача нет возможности даже для выходных дней. То есть по КЗоТу выходные, конечно есть, но по факту и в субботу, и в воскресенье наши врачи ведут консультации по телефону, отвечают на сообщения в мессенджерах, рассматривают результаты анализов, которые им присылают по почте и на смартфон. То есть это полноценный прием, который врач ведет параллельно с теми пациентами, которые приходят в больницу лично», — рассказала Фартушняк.

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