В Мариуполе центр массовой вакцинации переносят с «Укрпочты» на железнодорожный вокзал

В Мариуполе в субботу, 23 октября, центр массовой вакцинации от COVID-19 переезжает из отделения «Укрпочты» на железнодорожный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



Центр вакцинации будет размещаться в здании ж/д вокзала, на 3-м этаже, в зале ожиданий. График работы: ежедневно, с 10:00 до 16:00.



«Центр массовой вакцинации будет обеспечен всем необходимым для быстрого вакцинирования. Организованы места для заполнения соглашений, места для проведения прививок и для отдыха. Жителей будут обслуживать две мобильные бригады», — отметил директор департамента здравоохранения Андрей Ремпель.



Он добавил, что сегодня, 22 октября, центр массовой вакцинации на «Укрпочте» в Мариуполе («Дом связи») работает последний день. Другие центры продолжают работать без изменений.



В горсовете обнародовали график работы центров массовой вакцинации с 23 октября:

С 18 октября Донецкая область перешла в «красную» карантинную зону. С начала недели нагрузка на центры массовой вакцинации увеличилась из-за наплыва желающих сделать прививку.