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Вынудил карантин: В Мариуполе возник ажиотаж у центров массовой вакцинации

19 октября 2021, 12:14

Вынудил карантин: В Мариуполе возник ажиотаж у центров массовой вакцинации

Очереди у центров вакцинации в Мариуполе. Фото: MRPL.CITY Очереди у центров вакцинации в Мариуполе. Фото: MRPL.CITY

В Мариуполе возле центров массовой вакцинации собираются большие очереди из желающих сделать прививку от коронавируса. Городская власть отмечает всплеск вакцинации после введения ограничений «красной» зоны карантина, передает MRPL.CITY.

В частности, возле центра массовой вакцинации на «Укрпочте» задолго до открытия отделения собралась очередь из около двухсот человек, и люди продолжали прибывать.  

Чтобы не потерять свою очередь, мариупольцы составляют пофамильные списки. Некоторые наносят свои номера на руки.

Люди недовольны такой ситуацией, также неудобство возникает для тех, кто пришел воспользоваться услугами почты. Они тоже вынуждены стоять в очереди, но уже в другой.

В горсовете связывают наплыв желающих вакцинироваться с введением в городе «красной» зоны карантина.

По информации директора департамента здравоохранения Андрея Ремпеля, 18 октября привились 2 300 местных жителей. За три часа работы центра вакцинации только в мариупольском ТЦ «ПортСити» уже было вакцинировано около 250 человек. Ранее, до введения «красной» зоны, пункт принимал до 150 желающих вакцинироваться за сутки. 

«Хочу напомнить, что центры работают около полугода. У всех мариупольцев была возможность вакцинироваться без очередей и в комфортных условиях. Если бы по 2 тысячи жителей вакцинировались ежедневно, то на сегодня все мариупольцы были бы привиты. К сожалению, наши многочисленные призывы вакцинироваться были проигнорированы, и только жесткие карантинные ограничения вынудили людей иммунизироваться», — подчеркнул Андрей Ремпель.

С 18 октября в Донецкой области действуют ограничения «красной» зоны карантина. При этом существуют преференции для людей с «зелеными» COVID-сертификатами. Согласно постановлению Кабмина, ограничения в «красной» зоне можно не применять, если весь персонал и все посетители заведений, кроме несовершеннолетних, полностью вакцинированы от коронавируса.

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