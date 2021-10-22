Еще 37 жителей Донетчины получили компенсацию за разрушенное жилье

Еще 37 жителей Донецкой области получат компенсацию за разрушенное жилье в ходе боевых действий. Соответствующее решение приняла сегодня, 22 октября, специальная комиссия.



Как сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, общий размер компенсации составил 8,9 миллионов гривен. В среднем каждый из 37-ми получит 280 тысяч гривен.



Эти 37 человек владеют 30-ю объектами разрушенного жилья. Четыре разрушенных объекта находятся в Авдеевке, девять — в Широкино, десять — в Марьинке, два — в Красногоровке, один — в Новомихайловке, два — в поселке Гранитное, один— в поселке Мироновский, и еще один — в селе Шумы.



Всего с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 332 пострадавшим, которые являются владельцами 307 объектов жилого фонда, на общую сумму более 84 миллионов гривен.