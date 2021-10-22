Обстрелы на Донбассе: госпитализировали еще одного военного

В штабе операции Объединенных сил на Донбассе обновили данные о ситуации у линии фронта. В пресс-центре штаба сообщили, что с начала текущих суток было девять нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением оружия, запрещенного «Минском».



В ходе обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований один украинский военный получил ранение, как сообщалось ранее, а второй был травмирован. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное, отмечают в штабе.



Обстрелы зафиксированы у Золотого-4, Красногоровки, Катериновки, Новолуганского, Новозвановки и Луганского.



В ответ на обстрелы силы ООС также открыли огонь из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями.