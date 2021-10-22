Столтенберг: России не стоит бояться вступления Украины в НАТО

России не должна бояться расширения НАТО, или беспокоиться по поводу присоединения к НАТО новых демократических государств, включая Украину, поскольку процесс расширения Альянса всегда приводил лишь к укреплению мира и стабильности в регионе. Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Укринформ».



Такон ответил на вопрос журналистов о том, беспокоит ли его то обстоятельство, что предложение предоставить Украине перспективу членства в НАТО могут спровоцировать агрессию со стороны России.



«Нет. Отчасти потому, что НАТО является оборонительным альянсом. Отчасти потому, что это дело Украины и 30 стран НАТО — решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. Россия не имеет никакого права вмешиваться или иметь слово в этом процессе. Потому что Украина является суверенным независимым государством, и имеет право выбирать свой путь», — сказал генсек НАТО.



«Расширение НАТО произошло в течение прошлых десятилетий, укрепляло мир и стабильность во всей Европе. Поэтому нет никакой причины, почему Россия должна бояться, или иметь какое-то право накладывать вето, или останавливать любую суверенное государство от вхождения в альянс», — добавил Столтенберг.