Украина предложит Европе дополнительный транзит газа объемом 55 млрд кубометров в год — СНБО

Украина предложит Европе дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа по специальным условиям. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания в пятницу.



«Кабинету министров Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не меньше 55 млрд куб. м в год», — сказал он, комментируя принятое протокольное решение.



Данилов напомнил, что действующий контракт с «Газпромом» предполагает прокачку 40 млрд куб. м через ГТС Украины в Европу.



«Мы сегодня можем дополнительным контрактом, без каких-либо проблем предложить нашим европейским партнерам дополнительный объем 55 млрд кубов газа», — добавил секретарь СНБО.



Данилов также отметил, что правительство Молдовы обратилось к Украине с просьбой помочь в обеспечении определенным объемом газа «с учетом того шантажа, который там на сегодняшний день проводит "Газпром"». По его словам, Украина намерена такую помощь предоставить на возвратной основе.

Действующий договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» на транспортировку газа был подписан 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает, что в 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.