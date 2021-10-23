Мужчина получил ранение при обстреле окраины Донецка

СММ ОБСЕ подтвердила информацию о ранении мужчины в подконтрольном боевикам поселке Александровка Донецкой области в результате обстрела 9 октября. Об этом сообщается в отчете миссии.



Александровка, которая находится в 20 км от Донецка, попала под обстрел из стрелкового оружия.



11 октября мужчина (60–69 лет) сообщил СММ по телефону, что вечером 9 октября, когда он сидел на веранде в доме своих соседей в центральной части Александровки, он услышал внезапный громкий шум и почувствовал, как что-то ударило его в левое плечо. Его соседи отвезли его в больницу в Петровском районе Донецка с огнестрельным ранением левого плеча.



Соседи пострадавшего подтвердили СММ эту информацию. Также наблюдатели видели следы крови на полу веранды их дома и медицинскую справку мужчины после выписки.