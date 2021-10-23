Неделя на КПВВ: Пассажиропоток в Станице Луганской сократился вдвое

На текущей неделе почти вдвое уменьшился поток пересекающих контрольный пункт въезда- выезда «Станица Луганская». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



«Оккупационная администрация существенно лимитирует пассажиропоток, особенно в сторону контролируемой украинскими властями территории. За неделю через этот дорожный коридор прошло почти 3000 человек, в то время как за предыдущую неделю — почти 6000 человек. С прошлой субботы через "Станицу Луганскую" на временно оккупированную территорию Украины прошли 2330 человек, а на контролируемую территорию — 633 человека», — говорится в сообщении.



КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине боевики разблокировали в понедельник и пятницу. В этом контрольном пункте на временно оккупированную территорию проследовали 418 человек и 83 автомобиля. В то же время 315 человек и 66 машин проехали на подконтрольную украинской власти территорию.



В ГПСУ напомнили, что с украинской стороны все семь КПВВ на линии соприкосновения открыты ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны незаконных вооруженных формирований. «Станица Луганская» — единственный из всех КПВВ, напротив которого боевики ежедневно пропускают людей, хоть и в значительно ограниченном режиме.