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Проезда в Россию ждут около суток: Правозащитники — о ситуации на пункте пропуска «Меловое»

23 октября 2021, 22:52

Проезда в Россию ждут около суток: Правозащитники — о ситуации на пункте пропуска «Меловое»

После того, как группировка «ЛНР» в одностороннем порядке ограничила пересечение через КПВВ «Станица Луганская», нагрузка на пункт пропуска «Меловое» на границе с Россией выросла втрое. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».

Монитор организации Руслан Прудиус, который работает здесь ежедневно, отмечает, что к потоку дончан, которые в основном раньше добирались через Меловое на подконтрольную Украине территорию, добавились жители оккупированной части Луганщины.

«До ограничения пересечения с неподконтрольной стороны большинство людей, которые пересекали пункт пропуска "Меловое", были из Донецкой области, сейчас к ним добавились жители Луганской области. Многие люди не могут ожидать столько, сколько требует "власть" на неподконтрольной территории Луганщины для получения разрешения на пересечение через КПВВ "Станица Луганская". Поэтому они едут в Украину через Меловое», — пояснил правозащитник.

По его словам, несмотря на тройную нагрузку на украинских пограничников, очереди на проезд в Украину нет. Машины достаточно быстро пропускают через государственную границу.

«Зато в сторону России еще до обеда очередь из, как минимум, ста машин. Люди говорят, что это из-за того, что на пункте пропуска "Чертково" (с российской стороны границы — Ред.) за час пропускают до 5 автомобилей. Из-за этого большинство желающих проехать в Россию вынуждены ждать около суток», — отмечает представитель БФ «Право на защиту».

С 10 октября порядок пересечения линии соприкосновения на неподконтрольной Луганщине стал подобным тому, что уже работает в ОРДО: для выезда человек должен иметь место прописки на подконтрольной Украине территории. Во всех остальных случаях разрешение на выезд должно быть утверждено так называемой «рабочей группой» при группировке «ЛНР», которая составляет соответствующие списки.

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