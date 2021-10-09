По спискам: «ЛНР» ограничила въезд и выезд через КПВВ «Станица Луганская»

Группировка «ЛНР» ужесточила правила пересечения пункта пропуска «Станица Луганская». Соответствующий «указ» 9 октября подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник, и с сегодняшнего дня он вступил в силу.



Теперь норма о пересечении КПВВ раз в месяц для жителей с пропиской в контролируемых «ЛНР» районах отменена, а их выезд, подобно правилам, установленным «ДНР», осуществляется только по спискам.



В «документе» говорится, что выезд на подконтрольную Украине территорию людей с зарегистрированным местом жительства (пропиской) в районах, контролируемых «ЛНР», осуществляется на основании списков, сформированных «постоянно действующей рабочей группой».



Основаниями для внесения жителей ОРЛО в списки для выезда на подконтрольную Украине территорию являются:



— лечение (реабилитация);

— обучение;

— необходимость постороннего ухода за близким родственником;

— погребение родственника.



Кроме того, «указом» устанавливается, что въезд людей без прописки «ЛНР» также осуществляется на основании списков.



Причинами для внесения в списки на въезд на территорию, контролируемую «ЛНР», не проживающих там людей являются:



— лечение (реабилитация);

— обучение;

— необходимость постороннего ухода за близким родственником;

— погребение родственника;

— участие в гуманитарных программах.



Указанные списки на въезд и выезд формируются рабочей группой «на основании заявок и документов, подтверждающих основание для въезда/выезда».



В «документе» отмечается, что в «исключительных случаях допускается выезд и въезд граждан при необходимости экстренного (безотлагательного) пересечения линии разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с министерством государственной безопасности ЛНР».



Данные ограничения установлены до 10 ноября 2021 года.

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