По спискам: «ЛНР» ограничила въезд и выезд через КПВВ «Станица Луганская»

Группировка «ЛНР» ужесточила правила пересечения пункта пропуска «Станица Луганская». Соответствующий «указ» 9 октября подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник, и с сегодняшнего дня он вступил в силу.
Теперь норма о пересечении КПВВ раз в месяц для жителей с пропиской в контролируемых «ЛНР» районах отменена, а их выезд, подобно правилам, установленным «ДНР», осуществляется только по спискам.
В «документе» говорится, что выезд на подконтрольную Украине территорию людей с зарегистрированным местом жительства (пропиской) в районах, контролируемых «ЛНР», осуществляется на основании списков, сформированных «постоянно действующей рабочей группой».
Основаниями для внесения жителей ОРЛО в списки для выезда на подконтрольную Украине территорию являются:
— лечение (реабилитация);
— обучение;
— необходимость постороннего ухода за близким родственником;
— погребение родственника.
Кроме того, «указом» устанавливается, что въезд людей без прописки «ЛНР» также осуществляется на основании списков.
Причинами для внесения в списки на въезд на территорию, контролируемую «ЛНР», не проживающих там людей являются:
— лечение (реабилитация);
— обучение;
— необходимость постороннего ухода за близким родственником;
— погребение родственника;
— участие в гуманитарных программах.
Указанные списки на въезд и выезд формируются рабочей группой «на основании заявок и документов, подтверждающих основание для въезда/выезда».
В «документе» отмечается, что в «исключительных случаях допускается выезд и въезд граждан при необходимости экстренного (безотлагательного) пересечения линии разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с министерством государственной безопасности ЛНР».
Данные ограничения установлены до 10 ноября 2021 года.
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