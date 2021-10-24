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Арестович озвучил условие, при котором Киев обсудит с Москвой уменьшение роли НАТО в Украине

24 октября 2021, 16:47

Арестович озвучил условие, при котором Киев обсудит с Москвой уменьшение роли НАТО в Украине

Киев согласится на серьезное обсуждение угроз, которые Россия видит для своей безопасности в случае вступления Украины в НАТО, если Москва пойдет на мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Он напомнил, что «НАТО давно присутствует на территории Украины», а активное присутствие Альянса, которое подразумевает совместные с украинскими военными учения, объясняется российской агрессией против Украины.

«А почему она (НАТО) здесь присутствует и так активно? Потому что Россия по приказу самого Путина в 2014 году устроила военную агрессию против Украины, и продолжает ее. Не было бы этого, никакая бы НАТО не продвигалась бы ни к каким границам Российской Федерации. По крайней мере, так активно, как это делается сейчас», — сказал Арестович.

Он отметил, что до начала агрессии РФ в Украине была длительная дискуссия о том, нужно ли присоединяться к НАТО, но «своими действиями Кремль убрал эту дискуссию и получил то самое приближение НАТО к границам России, которого они так боятся».

«Теперь "злого НАТО" в Украине очень много. Но Кремль же не понимает еще самого главного. Что как только Украина вступит в НАТО, то каждый украинский солдат станет солдатом НАТО. А это совсем другая история», — подчеркнул спикер делегации.

По его словам, «лучшее, что РФ может сделать сейчас — пойти на мирное урегулирование, вывести свои войска с востока, из Крыма, выплатить нам репарации за это все, и вот тогда возникнет основание для восстановления нормальных отношений».

«И, возможно, можно будет всерьез обсудить вопросы угроз своей безопасности, которые Российская Федерация видит в возможном вступлении Украины в НАТО», — подытожил он.

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