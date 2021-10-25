Две трети больниц в ОРДЛО заполнены пациентами с ковидом — правозащитники

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных украинской власти, сложилась критическая ситуация со здравоохранением в целом, не только с COVID-19. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



По данным мониторинга, проведенного организацией, 2/3 лечебных учреждений в ОРДЛО заполнены больными с COVID-19.



«В большинстве городов ОРДЛО заполнены и гинекологические отделения, операции по гинекологии проводятся только в Луганске и Донецке в ограниченном количестве. Исключение составляют только отделения онкологические, их пока не отдают под COVID-19», — сообщают правозащитники.



Они отмечают, что медицинского персонала не хватает. Кроме того, медицинские отделения и больницы в таких городах, как Антрацит и Дебальцево, страдают от нехватки воды.



«Вакцинирование местных жителей не проводится», — добавили в «Восточной правозащитной группе».